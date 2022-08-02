Москва, , 13:22 — REGNUM Отметив в моменте новые локальные максимумы в районе 62,65 руб., доллар резко развернулся на торгах 1 августа и завершил день немногим выше уровня 60 руб., с понижением на 2,35%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль © ИА REGNUM

«Сегодня, 2 августа, пара доллар/рубль торгуется без значимых изменений, продолжая заигрывать с отметкой 60 руб.

После недавнего отступления рубль снова пытается взять инициативу в свои руки, получив поддержку на сообщениях о том, что Центробанк не ждет возобновления обновленного бюджетного правила раньше 2023 года.

Это приободрило российскую валюту, ведь участники рынка ожидали подключения этого инструмента в более ранние сроки.

До конца дня динамика котировок будет во многом определяться новостями с азиатского фронта, где в центре внимания находится возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и потенциальная ответная реакция Пекина на этот шаг.

Напряженность на этом фронте высокая, что должно оказать поддержку защитному доллару на мировой арене и умерить пыл рубля.

В случае возобновления роста от уровня 60 руб. паре предстоит первым делом совершить уверенный пробой отметки 62 руб., которая уже не первый раз провоцирует фиксацию прибыли по длинным спекулятивным позициям.

Если же цены останутся под давлением, то доллар попытается заручиться поддержкой зоны 59 рублей», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль укрепился после решения ЦБ РФ продлить ограничения на снятие валюты