Курск, 2 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Курской области на станции Поныри к 80-летию победы в Курской битве будет создан историко-мемориальный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Пресс-служба администрации Курской области Историко-мемориальный комплекс на станции Поныри Курской области

В здании вокзала оформят зал, посвященный истории станции Поныри и железнодорожных спецформирований. В экспозиции будут собраны документы и фотографии разных лет, инвентарь и инструменты железнодорожников.

Существующий зал воинской славы пополнят копии вооружения, знамен и форменного обмундирования различных родов войск, принимавших участие в Курской битве. Также в зале планируется установить мультимедийный модуль «Книга Памяти» со сведениями о погибших в боях возле станции военнослужащих и железнодорожниках, выполнявших свой трудовой долг в военные годы.

Около вокзала появится мемориальная композиция «Железнодорожная восстановительная летучка». В нее войдут экспонаты подвижного состава периода Великой Отечественной войны: головная платформа, груженая рельсами и шпалами для ремонта пути, вагон-теплушка, цистерна с водой и паровоз. Дополнит композицию скульптурная группа, воссоздающая сцену ремонта железнодорожного полотна после бомбежки. Рядом с мемориалом будет установлен детский игровой городок.

Работы по созданию комплекса планируют завершить в 2023 году.