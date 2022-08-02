Омск, 2 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Называевском районе Омской области возбуждено три уголовных дела о незаконных рубках лесных насаждений. Об этом сообщили в полиции региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вырубка леса

В ведомстве уточнили, что 28-летний местный житель в июле 2022 года трижды выезжал в урочище бывшего колхоза имени Ленина, где незаконно вырубил 24 березы. В качестве грузчиков он привлекал односельчан.

Его поймали с поличным. Были изъяты две бензопилы и автомобиль, в кузов которого были погружены спиленные деревья. Древесину, добытую ранее, он успел продать односельчанам. Ущерб составил более 188 тысяч рублей.