Минск, , 13:28 — REGNUM Властям Сербии не усидеть сразу на трёх стульях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 августа, комментируя ситуацию вокруг Косово. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер призвал разделять власти и обычный народ. Сербскому народу нужно помогать, но Минск учитывает и политику Сербии в отношении Белоруссии, отметил он.

«Ну если они хотят там, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие… И везде хотят, чтобы было хорошо», — заявил Лукашенко.

«Сидеть на этих всех стульях» Сербии не дадут, и в первую очередь Евросоюз, куда эта страна так стремится. Есть проблема, это «вопрос под дых», добавил он.

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