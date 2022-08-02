Донецк, , 13:19 — REGNUM Киевский и Ленинский районы Донецка попали под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

В 13:05 зафиксирована атака с позиций в Авдеевке по Киевскому району Донецка. Выпущено три снаряда калибра 155 мм.

В 13:06 с позиций в Новомихайловке нанесён удар по Ленинскому району города. Националисты выпустили три снаряда калибра 152 мм.