Село Озёрки, Алтайский край, 2 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 2 августа известило о серьёзном пожаре, возникшем сегодня утром, 2 августа: в 07:18 на пульт диспетчера «112» от очевидца поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Набережная в селе Озерки Тальменского района.

МЧС Алтайский край, Озерки. Пожар, в котором погибли трое человек

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горели крыша и веранда одноэтажного деревянного дома. Площадь пожара составила 48 кв. м. В 08:15 пожар был ликвидирован. К тушению пожара привлекалось 25 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС России — 13 человек и 5 единиц техники.

На месте пожара внутри дома бойцами газодымозащитной службы были обнаружены тела трех человек — женщины 1971 года рождения и двух детей 2015 и 2018 года рождения.

Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Алтайского края 2 августа предупредили о том, что до 5 августа в регионе сохранится период высокой пожароопасности (4 класс горимости).

Читайте также: На Алтае объявлено о высокой пожароопасности