Москва, , 13:19 — REGNUM Москва призывает мировое сообщество дать объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 августа, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Еленовка. ДНР V&A Dudush

«Россия рассчитывает, что эксперты ООН и MKKK не станут уклоняться от приглашения Москвы принять участие в изучении ситуации в Еленовке», — пояснили в МИД

В МИЛ РФ подчеркнули, что попытки Киева переложить ответственность за события в Еленовке на военных России и ДНР циничны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно американской реактивной системой залпового огня HIMARS. В изоляторе содержатся пленные из батальона «Азов» (запрещен в России). Погибли не менее 50 человек.

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