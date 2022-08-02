Тунис, , 13:28 — REGNUM Власти Туниса сообщили о случаях нелегального перемещения мигрантов с территории страны на территорию Италии и другие государства Европейского союза. Об этом 2 августа сообщает Mosaique со ссылкой на официального представителя Тунисского объединения по экономическим и социальным правам Рамадана Беномара.

Мигранты

По его словам, с начала 2022 года более 7500 нелегальных мигрантов прибыли на побережье Италии из Туниса.

«Около половины этих мигрантов осуществили незаконную миграцию в июле 2022 года», — заявил Рамадан Беномар.

По его словам, тунисским властям удалось пресечь более 920 переходов и не допустить прибытие около 11 500 нелегальных мигрантов в Италию. Как отметил Беномар, 60% задержанных мигрантов имеют гражданство Туниса и 40% прибыли из других стран Африки.