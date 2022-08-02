Самара, 2 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров в День Воздушно-десантных войск России возложил цветы к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Он напомнил, что десантники, защитники внесли огромный вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне.

«Верные своему долгу, верные долгу интернациональному, они всегда приходили на помощь тем народам, которые в этой помощи нуждались. Интернационализм и нацизм — это два взаимоисключающих понятия. И когда время пришло, десантники, как и защитники Отечества других видов войск, встали на защиту наших идеалов, всего что нам дорого и свято», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он напомнил, что сейчас российские военнослужащие опять освобождают мир от нацизма.

«И я хочу сказать, что не время в фонтанах купаться. Время вновь Родине послужить! Сейчас действительно формируется Самарский батальон. Наши самарские парни героически сражаются, восстанавливая мирную жизнь на Донбассе. И я был рад посмотреть им в глаза и дать им обещание, что мы здесь вместе сделаем все, чтобы ускорить и эту победу. Позаботиться об их семьях, которые переживают за своих отцов и мужей, сыновей и внуков. Им нужна поддержка здесь. Но еще больше поддержка нужна там — нашим парням», — заявил глава региона.

Азаров выказал надежду на то, что сегодня не раз вспомнят об этом.

«Я надеюсь, сегодня мы не раз вспомним об этом и задумаемся, что каждый из нас может сделать, чтобы вместе, как и десятилетия назад, мы могли сказать, что враг разбит и победа за нами. Поздравляю всех с праздником и хочу пожелать мирного неба над нашей Самарской землей, над нашей великой Россией!», — заявил он.