Москва, 2 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают в России 2 августа. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях под Воронежем 12 десантников впервые спрыгнули с парашютами для выполнения тактической задачи. С 1991 года десантники стали самостоятельными войсками. Не один десяток лет праздник широко отмечают по всей стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДВ

С поздравлением к личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск обратился и президент РФ Владимир Путин. «Вам выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплочённой, непобедимой когорте. Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества», — отметил глава государства.

Подробнее о том, как отмечают День ВДВ, читайте в трансляции ИА REGNUM.