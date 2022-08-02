Москва, , 13:16 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Российская Академия наук заключили соглашение о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной деятельности, в том числе по вопросам загрязнения окружающей среды микропластиком. Также в рамках соглашения эксперты Росприроднадзора и РАН выступят наставниками для талантливых участников международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба премии, соглашение предусматривает взаимодействие сторон в научной, инновационной, экспертной деятельности в области природопользования, охраны окружающей среды, включая вопросы загрязнения микропластиком и изучения его влияния на здоровье человека, ограничения негативного обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и экологии. В том числе стороны намерены популяризировать тему охраны окружающей среды, экологической безопасности, научных знаний, достижений науки и техники, развитие научно-технического творчества молодого поколения и привлечение молодежи к научной деятельности.

«Я рада, что поддержку нашей премии оказывают ученые, — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. — Теперь, с наукой, все станет и серьёзнее, и интереснее, в первую очередь, для ребят. Сегодня мы подписали соглашение с Российской Академией Наук, что позволит на ином уровне помочь талантливым детям, и они получат, как теоретическую базу для исследований, так и научную. Со своей стороны эксперты службы тоже не останутся в стороне. Дала поручение территориальным органам присмотреться к одному из участников, который намерен провести исследование по очистке Байкала».

Она добавила, что среди участников международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» есть ребята — авторы серьезных научно-практических идей и разработок. «Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН, который является национальным координационным и региональным центром Российской Федерации в рамках Стокгольмской конвенции, уже проявил интерес к одному из наших талантливых участников», — отметила Светлана Радионова.

Руководитель Росприроднадзора подчеркнула, что в настоящий момент один из участников изучает возможность применения микроводоросли хлорелла для очистки вод озера Байкал от сине-зеленых водорослей, активность которых приводит к явлению «цветения» воды, при котором выделяется большое количество цианотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека. Юный исследователь предлагает поделить озеро на сектора и взять пробы воды до начала эксперимента, затем добавить хлореллу из расчета 20 литров микроводоросли на 1 гектар воды. Хлорелла делится каждые 12 часов и, плавая по поверхности, сможет эффективно вытеснять сине-зеленые водоросли.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором весной прошлого года и призвана привить экопривычки у детей, подростков и их родителей. Проект создан для экопросвещения и поощрения талантливых и одарённых детей, посвящающих свои работы теме сохранения и защиты окружающей среды. Менее чем за четыре месяца этого года на премию поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов России и из 19 зарубежных стран. В ней участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях: «Экомир», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экомультфильм», «Экорисунок», «Экофокус», «Экоблогер», «Экосемья», «Экошкола». Работы принимаются до 1 октября 2022 года на сайте www. экологияделокаждого. рф.