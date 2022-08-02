Казань, 2 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За время пандемии в Татарии по состоянию на 2 августа провели 6 948 189 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

По данным ведомства, в Татарии только за сутки на коронавирус провели 7056 исследований. Охват тестированием за последние семь дней составил 190,3 исследований на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрирован 153 941 случай заражения коронавирусом, выздоровели 150 449 пациентов, скончались 1996 человек.

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