Монако, , 13:15 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба клуба.

Александр Головин Soccer0010.com

Матч пройдёт 2 августа в Монако на стадионе «Луи II». 26-летний российский хавбек включён в заявку.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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