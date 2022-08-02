Москва, 2 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Развитие конфликта вокруг визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань выгодно России. Об этом 2 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По его словам, не исключено, что Китай все-таки пропустит самолет с американским политиком на Тайвань, но все равно отношения между КНР и США будут напряжены, что выгодно России.

«Вполне возможно, что китайцы её пропустят и сядет она на Тайване. Но всё, что может произойти по состоянию на сегодня только улучшит наши отношения с КНР», — сказал Делягин.