Пекин, , 13:14 — REGNUM Фотографии и видеозаписи с пусковыми ракетными установками DF-16 в провинции Китая Фуцзянь, которая находится на другой стороне Тайваньского пролива, размещают 2 августа очевидцы в китайских соцсетях.

Баллистическая ракета среднего радиуса поражения DF-16 Mil.huanqiu.com

На выложенных в интернет кадрах видно, как закрытые тентами установки DF-16 перемещаются на железнодорожных платформах.

При этом дальность таких установок составляет от 800 до 1000 километров, в то время как расстояние от Фуцзяни до Тайваня составляет порядка 200 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.