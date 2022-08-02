Барнаул, 2 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края 2 августа предупредили о том, что до 5 августа в регионе сохранится период высокой пожароопасности (4 класс горимости).

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Это говорит о высоком риске возникновения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий с 29 июля по 2 августа 2022 года: в регионе местами установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше.

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