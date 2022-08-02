Ульяновск, 2 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные госпитализации в ковидные госпитали, новых жертв пандемии нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 2 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 470 случаев заражения коронавирусом. За последние двое суток заболеваемость снизилась: 1 августа выявлен 31 носитель, в то время как 31 июля их было 38.

Победили коронавирус 199 274 пациента, из них 1 августа выписаны 27 человек. Доля выздоровевших превышает 97,46%. Что касается госпитализаций, то после двухдневнего «перерыва» на лечение в больницы направлены шесть пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет с 23 июля. Напомним, что всего от ковида умерли 4725 жителей Ульяновской области.

Отметим, что в рубрике минздрава Ульяновской области «Спросите доктора» обсудят вопросы диспансеризации и вакцинации против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области проведено 2 196 655 лабораторных исследований на коронавирус.