Москва, 2 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Платформа «Россия — страна возможностей», конкурс «Большая перемена» и Национальная технологическая олимпиада (НТО) опросили* более 3,9 тысяч российских школьников. Они рассказали о том, как проходят их летние каникулы.

АНО «Россия — страна возможностей» Детский отдых

Исследование показало, что больше половины респондентов (58%) ожидают, что в этом году их отдых будет лучше, чем обычно. 30% опрошенных отметили, что «будет так же, как обычно», а 8% считают, что их каникулы пройдут хуже, чем предыдущим летом. Оптимистичные ожидания от отдыха часто ассоциируются с участием в конкурсе «Большая перемена» и поездками, связанными с конкурсом. Пессимисты часто называют причиной плохого отдыха в этом году необходимость много времени уделять учебе, готовиться к ЕГЭ. Опрос показал, что чем крупнее населенный пункт, тем выше доля пессимистичных ожиданий от летнего отдыха.

При выборе того, чем больше всего хочется заняться летом, с большим отрывом (38%) опрошенные выбирают «приключения, эмоции, веселье», далее следуют «путешествия по новым местам» (27%).

Подавляющее большинство респондентов в качестве главных занятий в летние каникулы отметили «отдых», «общение с друзьями», «путешествия», «развлечения, хобби» — это самые распространенные ответы. Четверть опрошенных подрабатывает, 23% школьников занимаются волонтерством.

Больше трети участников опроса (36%) отметили, что для хорошего летнего отдыха им больше всего не хватает финансовой поддержки. 21% и 18% говорят о нехватке «компании друзей» и «времени». В комментариях часто говорили о нехватке собственных качеств: «сил» и «организованности».

«Интересно, что многие ребята не прекращают образование на каникулах — 40% участников опроса рассказали, что проходят летом дополнительное обучение. 62% респондентов планируют прочитать все или некоторые книги из списка литературы на лето, и только 6% не планируют читать», — рассказал генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Из желательных занятий лидируют «путешествие, поездки» (74%), «общение с друзьями» (60%), «отдых» (54%), а наименее желательными являются «семейные дела» (20%) и «компьютерные игры» (13%). Самый большой разрыв между желаемым и действительным касается подработок: сейчас подрабатывают 24%, а хотят подрабатывать 41% ребят.

Больше половины опрошенных (57%) этим летом уже выезжали или планируют выезжать в другие города и регионы России. Чем крупнее населенный пункт, тем чаще респонденты путешествуют в другие регионы: в небольших населенных пунктах (менее 20 тысяч человек) путешественников 49%, а в городах с населением более 1 млн человек — 63%.

«Почти все опрошенные (96%) хотят путешествовать по России. Половина из них путешествовали по стране несколько раз, 34% сказали, что постоянно посещают другие регионы и города. Еще не путешествовали по России 8%», — рассказал Алексей Комиссаров.

Чем крупнее населенный пункт, тем выше доля тех, кто утверждает, что «постоянно путешествует» (43% в городах с населением более 1 млн человек и 25,5% в населенных пунктах с населением менее 20 тысяч человек), и ниже — доля тех, кто «никогда не путешествовал» (4% в «городах-миллионниках» и 12% в населенных пунктах с населением менее 20 тысяч человек).

Отправиться в поездки по России могут призеры проектов платформы «Россия — страна возможностей» благодаря программе «Больше, чем путешествие», которая реализуется с прошлого года. Она создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание». Молодые люди сами могут выбрать, какой регион России посмотреть в поощрительном путешествии: для выбора доступно 370 программ, география проекта охватывает 79 регионов России. В поездках участники открывают для себя Россию и вносят свой вклад в развитие городских пространств, участвуют в социальных и волонтерских акциях.