Хасака, , 13:17 — REGNUM Оккупационный контингент армии США в Сирии организовал вывоз партии контрабандой нефти на территорию Ирака. Об этом 2 августа сообщает официальное информационное агентство SANA.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По данным журналистов, конвой армии США в составе 31 машины, покинул территорию Сирии через незаконный КПП «Аль-Валид» на границе с Ираком. Автоцистерны с нефтью сопровождала бронетехника американской армии и курдского ополчения «Касд».

Отмечается, что груз нефти был доставлен на одну из военных баз США на территории Ирака для дальнейшей перепродажи.

Ранее сирийские власти неоднократно обвиняли США в краже сирийской нефти, деньги с продажи которой якобы идут на подготовку и поддержку боевиков различных террористических группировок.