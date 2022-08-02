* запрещённая в России организация

Москва, , 13:11 — REGNUM США перешли на стратегию стимулирования управляемого хаоса в рядах международного терроризма, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на территории Афганистана был убит Айман аз-Завахири — наследник Усамы бен Ладена, нынешний лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Американцы не только убрали исчерпавшего себя лидера, который «слишком много знал», но и нанесли удар по Талибану (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который «не уберег» партнёра. Похоже, выбрана стратегия стимулирования управляемого хаоса в рядах международного терроризма», — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Однако эти действия не снимают вопроса о том, что США были и остаются его главным спонсором, добавил парламентарий.

«Напрашивается вывод (и этому есть косвенные подтверждения), что американцы устранили аз-Завахири по причинам весьма прозаичным. Он слишком много знал об участии США в создании и финансировании международного терроризма. И он абсолютно не ожидал такого вероломства со стороны своих американских партнёров. Поэтому информацией о месте его пребывания в Афганистане владели многие, и навести беспилотник на его жилище не составляло большого труда. Он как представитель старой гвардии, выращенной США, нужен был для «поддержания порядка» в рядах террористов. Похоже, нужда в этом отпала», — указал депутат Госдумы.

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