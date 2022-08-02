* талиба — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 13:11 — REGNUM В долине Хахуш уезда Хост-ва-Ференг афганской провинции Баглан произошло боестолкновение между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источников, в ходе боя были убиты четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также погибли два бойца фронта. Источники добавляют, что Авад Хан и Сардар Салими были отцом и сыном, сражавшимися в рядах сил сопротивления.

Сардар Салими был ранен и схвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы отвезли Салими к нему домой в один из кишлаков уезда и расстреляли на глазах семьи и друзей.

По данным источников, бой в долине Хахуш длился весь день 1 августа.

Несмотря на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли большие потери за последние 11 месяцев в боях с Фронтом сопротивления в Панджшере и Баглане, представители группировки всегда отрицали факт боестолкновений в этих районах.