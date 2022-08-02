Джакарта, , 13:11 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о 5827 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 2 августа в Индонезии выявили 6 216 621 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 4564 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 6 010 545 человек.

В период с 1 по 2 августа от COVID-19 умерли 24 человека. Всего эпидемия унесла жизни 157 028 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу. На островах Ява и Бали ограничения продлили до 15 августа, а за пределами этих двух островов — до 5 сентября.

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