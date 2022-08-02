Воронеж, 2 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Житель Воронежской области, устроивший дебош в больнице и ударивший сотрудника полиции, стал фигурантом уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Дело в отношении 20-летнего мужчины возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По предварительным данным следствия, ночью 28 июля в отдел полиции по Грибановскому району из местной районной больницы поступило сообщение о нарушении общественного порядка пьяным гражданином. На вызов была направлена следственно-оперативная группа. Когда прибывший на место 25-летний оперуполномоченный отдела полиции потребовал от дебошира прекратить противоправные действия, тот ударил полицейского кулаком в лицо. Действия хулигана пресекли сотрудники полиции.

ИА REGNUM, ранее в Чувашии водитель, остановленный на дороге сотрудниками ДПС, облил полицейских бензином и поджёг одежду одного из них зажигалкой. Пострадавший получил ожоги более 50% тела.