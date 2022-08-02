Пекин, , 13:18 — REGNUM Сепаратизм и независимость Тайваня, вмешательство внешних сил в тайваньский вопрос категорически отвергает Китай. Об этом официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила 2 августа в ходе брифинга.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала возможное прибытие в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Мы решительно выступаем против сепаратизма и независимости Тайваня, а также вмешательства внешних сил, никогда не оставим пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня», — подчеркнула Хуа Чуньин.

По её словам, китайский народ — а это свыше 1,4 млрд человек — непоколебим в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая. Все жители страны хотят воссоединения своей родины.

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