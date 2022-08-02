Волгоград, , 13:09 — REGNUM Более 40 ударов мотыгой и ножом нанёс супругу своей сестры 56-летний житель хутора Вертячий Городищенского района Волгоградской области. За жесткое убийство он отправится в колонию строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

В августе 2021 года 45-летняя женщина рассказал о ссоре с супругом своему брату. Мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить обидчику, пришёл в дом к родственнику, вооружившись мотыгой и ножом. В общей сложности злоумышленник более 40 раз ранил зятя, от полученных травм тот скончался на месте.

Приговором суда виновному назначено восемь лет лишения свободы.