Иркутск, 2 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 2 августа известило об успешном окончании поисков 67-летней иркутянки, которая заблудилась в лесу в районе железнодорожной станции «Сосновая».

Официальная группа ГУ МЧС по области в vk.com Поиски

Инцидент произошел накануне вечером, 2 августа: сообщение о пропаже поступило в 18:40 местного времени. В район поиска выехала группа спасателей из пяти человек. Разбившись на группы, начали обследование местности на квадроциклах.

С женщиной поддерживали связь по телефону. Поиск осложнялся непогодой: бушевала гроза.

Спасатели совместно с волонтерами обследовали около 16 квадратных километров. Уже ночью заблудившуюся нашли в двух километрах от железнодорожной станции. Еще три часа потребовалось для её эвакуации из леса.

Выяснилось, что жительница Иркутска решила сходить в лес за ягодами. Шла по лесным тропам и в определенный момент поняла, что уже не слышит шум железной дороги, и позвонила на 112.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года спасатели отыскали рыбака, который трое суток находился в тайге на севере области.

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