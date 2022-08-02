София, , 13:05 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев официально представил новый временный Совет министров страны. Об этом 2 августа сообщает БНР.

Румен Радев Rumenradev.org

Торжественная церемония вручения специальных полномочий команде кабмина во главе с Гылыбом Доневым состоялась в церемониальном зале здания правительства в болгарской столице Софии.

По словам Радева, на указанный Совет министров «возложена историческая миссия».

«Необходимо вывести страну из глубочайшего политического и экономического кризиса, — отметил, в частности, он. — Мы не ожидаем от временного правительства чуда, но хотим видеть результаты по оздоровлению ситуации».

Предполагается, что кабмин Г. Донева будет работать до 2 октября текущего года. На эту же дату в Болгарии запланированы внеочередные парламентские выборы.