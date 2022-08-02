Кемерово, 2 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В парке имени Г. К. Жукова Кемерова 2 августа начали монтировать второй модуль стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кемерово

«Его вес составляет 9 тонн, длина — 14 метров. Общая высота объекта таким образом достигнет 28 метров, — уточнил Середюк в своём телеграм-канале. — На площадке работают промышленный кран и автовышки. Тщательно контролируем процесс, чтобы стыковка двух модулей прошла успешно».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году кузбасскому Кемерово было присвоено федеральное звание «Город трудовой доблести».

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