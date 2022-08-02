Набережные Челны, Татарстан, 2 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Около 1,3 млн рублей перечислила пенсионерка из города Набережные Челны на счета мошенников. Они убедили 73-летнюю женщину в оформлении незаконного кредита на ее имя, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

С пострадавшей аферисты сначала связались по телефону и не давали возможности ей положить трубку. Позже злоумышленники переписывались с женщиной в мессенджере, а затем удалили все пересланные ей ссылки. Все это объяснялось тем, чтобы сотрудники банка не помешали им перевести деньги на другие счета.

Обрисовав возможные финансовые потери, мошенники предложили пенсионерке открыть второй личный кабинет в онлайн-банке и перевести туда все средства. Женщина добросовестно выполняла все условия в течение двух дней.

Во время установки нового приложения в банке и снятия денег горожанку предупредили о возможном мошенничестве, но она не поверила. Оставаясь на связи с аферистами, пострадавшая перевела на указанные счета почти 1,3 млн рублей. После того, как мошенники заполучили деньги, была назначена встреча с женщиной для передачи средств. В назначенный час никто не пришел. Дозвониться до «спасителей» тоже не удалось. Женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Нижнекамске 71-летней женщине позвонила неизвестная и представилась внучкой. Она попросила бабушку о помощи. Якобы девушка переходила дорогу на запрещенный сигнал светофора и спровоцировала ДТП с пострадавшими.

Читайте также: Жительница Татарии за спасение внучки отдала мошенникам около 5 млн рублей