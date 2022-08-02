Эль-Кувейт, 2 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах подписал указ, утверждающий состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром страны шейхом Ахмедом ан-Навафом аль-Ахмадом ас-Сабахом. Об этом 2 августа сообщает официальное информационное агентство KUNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

По данным журналистов, в новое правительство вошли 12 министров, вместо 15 министров предыдущего правительства. Указ эмира Кувейта утверждает ряд назначений: министров обороны, внутренних дел, нефти, жилищного строительства, юстиции, здравоохранения, образования, информационных технологий, торговли, энергетики и министра по делам муниципалитетов.

Назначение нового правительства стало результатом политического кризиса в стране, вызванного конфликтом между Национальным собранием (парламентом) и правительством страны.