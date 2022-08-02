Киев, , 13:03 — REGNUM Киевские боевики консультируются с США перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 2 августа рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию Telegraph.

Американская РСЗО HIMARS Juliusz Sabak

Как рассказал Скибицкий, при использовании указанных американских РСЗО украинские вооружённые формирования получают данные в режиме реального времени. При этом он утверждает, что США якобы не предоставляют Киеву координаты для ударов.

«Он (Скибицкий. —ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (американцы. — Прим. ред.) недовольны намеченной целью», — говорится в материале газеты.

При этом представитель украинской разведки не ответил, пользуются ли украинские силовики при обстрелах спутниками США и Британии, однако добавил, что у них «очень хорошие снимки».

Как сообщало, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на сегодняшний день Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon киевских боевиков.