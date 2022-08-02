Москва, 2 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Китай может сбить самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, как только он без разрешения вторгнется в воздушное пространство над Тайванем. Об этом 2 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси. Турне

При этом даже в случае такого развития событий США не начнут войну против Китая, уверен политик.

«Если собьют самолет, войны не будет. Китайцы скажут, что это был несчастный случай. А США умоются», — сказал Делягин.