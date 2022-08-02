Вашингтон, 2 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Ли Чжон Хо, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с представителями американского правительства, с которыми обсудил вопросы взаимодействия в сфере науки и технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Сообщается, что представитель Южной Кореи встретился с исполняющей обязанности главы Управления по научно-технической политики Белого дома Алондой Нельсон, с которой обсудил необходимость укрепления технологического альянса.

В ходе встречи представительница США поддержала инвестиционный план Samsung Electronics и SK Hynix, направленный на развитие сферы полупроводников в США. В свою очередь, Ли Чжон Хо предложил расширить кадровые обмены в сфере науки, технологий, инженерии и математики, создав рабочую группу по малым модульным реакторам при совместном комитете по ядерной энергетике.

Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи также провел встречу с исполнительным секретарем Национального космического совета Чирагом Парихом и главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном, с которыми обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества в области освоения космического пространства.

Отметим, что Ли Чжон Хо прибыл в США, чтобы наблюдать за запуском первого южнокорейского лунного орбитального аппарата.

По плану аппарат будет запущен 3 августа в 8:20 утра с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.