Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Режиссёры «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт поучаствуют в создании сюрреалистической комедии «Мэйсон» для канала Showtime. Об этом сообщило издание Deadline.

Мишель Йео в комедии «Всё везде и сразу» Кадр из трейлера

По данным источника, постановщики снимут пилотный эпизод шоу, посвящённого молчаливому и амбициозному герою по имени Нэйтан. Сценарий напишет Нэйтан Мин, который также исполнит главную роль в сериале.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, «Всё везде и сразу» стал самым коммерчески успешным проектом студии A24. Лента сумела собрать в мировом прокате более $100 млн.