Красногорск, , 13:00 — REGNUM По итогам I полугодия 2022 год Московская область стала лидером по по производству чая. в Центральном федеральном округе, сообщили 2 августа в региональном Минсельхозе.

Горячий чай Medvoice.ru

За полгода в Подмосковье было произведено 16,4 тыс. тонн чая. Это более 80% от общего объема чая в Центральном ФО и 25% — в России

В Минсельхозе отметили, что в регионе выпускаются такие торговые марки чая, как Ahmad Tea, Imperial Tea, Richard, Curtis, «Майский», «Лисма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области планируют увеличить производство иван-чая.

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