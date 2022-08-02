Ереван, , 13:00 — REGNUM Приток граждан России и украинских беженцев в Армению после начала спецоперации по денацификации Украины вызвал подорожание стоимость аренды недвижимости в республике. Об этом 2 августа сообщил РИА Новости директор армянской биржи недвижимости Артем Прибыльский.

Рынок недвижимости

«Рост есть, конечно, но он не превышает 15-20%, — сказал эксперт. — Могут быть отдельные случаи сдачи жилья в аренду по завышенным ценам, но они связаны с неосведомленностью о ситуации на рынке».

Он также сообщил, что сначала в стране был спекулятивный рост цен на недвижимость, но потом ситуация успокоилась. Граждане РФ чаще всего заключают договора об аренде жилья на месяц или дольше, до полугода.

Стоит отметить, что в Грузии также был проток граждан России на фоне спецоперации и западных санкций. Это аналогичным образом повлияло на цены на аренду жилья.