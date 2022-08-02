Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Проливной дождь мог стать причиной появления разлива бензина в акватории Невы возле Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ГУП «Пиларн».

https://t.me/Megapolisonline Пятна бензина на Неве. Скриншот «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Очевидцы поделились кадрами, как на участке Невы возле Октябрьской набережной появились пятна бензина. Сообщают, что это можно было наблюдать в районе Крыленко.

«Причина пока неизвестна. Первоначально это, скорее всего, намыв дождем пленки из нефтепродуктов. Конкретно что это — неизвестно. Забор для лаборатории не делали. Первый звонок поступил в 06:15», — приводит комментарий пресс-службы издание «Невские новости».

После приёма сообщения специалисты приступили к обработке акватории Невы активной пеной. О том, когда эта работы будут завершены, в пресс-службе пока сообщить не могут.