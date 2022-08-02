Чебоксары, , 12:58 — REGNUM В Чувашии значительно снизилось суточное количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, а числе вылечившихся увеличилось. Новых летальных исходов нет. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации на 2 августа, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 82 320 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 1 августа подтверждено 32 случая инфицирования.

Победили коронавирус 77 204 пациента, из них 1 августа и 31 июля выписаны соответственно 52 и 55 человек. Доля выздоровевших превышает 93,78%.

Число госпитализаций выросло: если 31 июля направлены в ковид-стационары шестеро больных, то 1 августа — 19 пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет с 7 июля. Напомним, что всего от ковида умерли 4653 жителя Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в республике в очередной раз стала расти заболеваемость ковидом: количество вновь выявляемых случаев заражения увеличилось с 24 до 60 в сутки.