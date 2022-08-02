Иркутск, , 12:57 — REGNUM Жителей Иркутской области, уже пострадавшей накануне, 1 августа, от ненастья, вновь предупредили об ухудшении погодных условий. По данным территориального ГУ МЧС РФ,

Гроза

2-3 августа местами по области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. 2 августа при грозах усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с. Возможно кратковременное повышение уровня малых рек.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер природа в Иркутской области демонстрировала накануне, 1 августа: в результате прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло нарушение электроснабжения в Иркутске, Шелехове, в посёлке Молодёжном, Мамонах Иркутского района, в н. п. Будагово, Булюшка, Ключевой, Тракто-Курзан, Аверьяновка Тулунского района, а также в нескольких садоводствах Иркутского района.

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