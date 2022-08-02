Уфа, , 12:59 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех грузовиков в Башкирии. Об этом 2 августа сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

На месте ДТП УГИБДД по Ростовской области

По предварительной информации, днем 2 августа на 1542 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск столкнулись три попутные грузовые фуры (два грузовика MAN и грузовик Scania).

«В результате аварии водитель одного из «MAN» от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщил он.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки в результате ДТП погибли два человека.