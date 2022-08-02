Клепиковский район, Рязанская область, 2 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti погиб накануне вечером после ДТП с лосем в Клепиковском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Животное выскочило на дорогу на 426-м километре автодороги «Золотое кольцо» между деревнями Кобылинка и Верещугино. После столкновения автомобиль отбросило в кювет.

Иномарку затормозило дерево, произошло возгорание, водитель погиб на месте.