Донецк, 2 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли Кировский район Донецка, сообщает 2 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:28 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — н. п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в 12:12 мск вооружённые украинские формирования совершили обстрел Кировского района Донецка.

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