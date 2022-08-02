Донецк, 2 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:12 нанесён удар с позиций в населённом пункте Первомайское. По Кировскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская артиллерия нанесла серию ударов по Донецку.