Москва, , 12:54 — REGNUM Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не приведет к третьей мировой войне. Об этом 2 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом политик отметил, что своей поездкой на Тайвань Пелоси пытается реализовать свои меркантильные интересы.

«Большой войны, которая нас и весь мир коснется, не будет. В том числе, потому что китайцы, как и американцы понимают, с чем связан этот полет. Этот полет вызывает скачки на фондовых рынках, на которых члены её (Пелоси — прим. ИА REGNUM) семейства отлично зарабатывают», — сказал Делягин.

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