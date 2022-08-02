Москва, 2 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань не приведет к третьей мировой войне. Об этом 2 августа заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

При этом политик отметил, что своей поездкой на Тайвань Пелоси пытается реализовать свои меркантильные интересы.

«Большой войны, которая нас и весь мир коснется, не будет. В том числе, потому что китайцы, как и американцы понимают, с чем связан этот полет. Этот полет вызывает скачки на фондовых рынках, на которых члены её (Пелоси — прим. ИА REGNUM) семейства отлично зарабатывают», — сказал Делягин.