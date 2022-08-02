Калининград, 2 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Калининград стал одним из городов-победителей в конкурсе Ростуризма. На благоустройства туристического центра города выделят 215 млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Она отметила, что конкурс проводится впервые в рамках Национального проекта по туризму. Всего поддержку получит 31 город РФ. На эти цели выделяется 6 млрд рублей.

В 2023 году местные власти городов-победителей обязаны разработать единый архитектурный проект для центра города. Также необходимо создать инклюзивную среду, обновить вывески.

Стоит добавить, что в конкурсе приняли участие проекты из 85 городов и 56 регионов России.