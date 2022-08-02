Москва, , 12:53 — REGNUM В ближайшие дни строители Чувашии приступят к восстановлению жилищного фонда города Мариуполь на Донбассе. На первом этапе планируется капитальный ремонт девяти многоквартирных домов. У нас круг конкретных усилий достаточно широк и в целом идет под эгидой Правительства России.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

На прошлой неделе большой делегацией мы посетили Донецкую Народную Республику. Это связано с желанием активно участвовать в восстановлении региона, а самое главное — чтобы это сделать быстро и качественно.

Есть вполне конкретные планы организации производства дверей, окон, необходимых для восстановления жилого фонда, промышленных предприятий и инфраструктуры ДНР. Дальше будет действовать вместе на основании достигнутых договоренностей, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Чувашии Олег Николаев.

В Мариуполе начал работать мобильный гуманитарный центр из Тульской области. В Левобережном районе мобильный гуманитарный центр Тульской области приступил к раздаче продуктовых комплектов местным жителям. Груз сформирован и доставлен на подшефную территорию по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина правительством области при участии регионального отделения партии «Единая Россия».

Автоколонна с 20 тоннами груза прибыла в пункт назначения 29 июля. При помощи мариупольских волонтеров работу мобильного центра координируют и выполняют руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов и представитель волонтерского центра партии, активист «Молодой Гвардии» Павел Астафьев, сообщает ТМ-канал «Тульская область. Актуально»

В первый день работы раздали более 200 комплектов. Всего в Мариуполь из Тулы доставлена тысяча наборов весом 10 килограммов каждый, с продуктами длительного хранения.

78 детей из Луганской Народной Республики месяц проведут в оздоровительных лагерях Пермской области, сообщил на в своем ТМ-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.