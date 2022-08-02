* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Прошел почти год с момента краха прежней системы в Афганистане и восстановления контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над страной. На пороге годовщины правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни одна страна ещё не признала правительство движения. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Поддержка Пакистаном «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда широко обсуждалась высокопоставленными чиновниками предыдущего правительства и аналитиками, и его обвиняли в укрытии, финансировании, оснащении и обучении боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но вопреки предположениям о том, что Пакистан вновь признает правительство группировки, как при первом правлении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламабад пока избегает подобных действий.

Ряд аналитиков придерживается мнения, что Пакистан не хочет впасть в «международную изоляцию», повторяя ошибку 1990-х годов.

Аналитик по вопросам безопасности Шекеб Ансари считает, что Пакистан не решается признать администрацию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по двум основным причинам. Во-первых, экономические и политические проблемы во внутренних делах, и во-вторых, следование Пакистана за Китаем во внешней политике.

Ансари утверждает, что в прошлом движение «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживалось афганским правительством. По словам Ансари, правительство Пакистана в координации с афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно обнаружило возможность контролировать пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он указывает, что, если Пакистан признает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он потеряет контроль над внутренней оппозицией.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

С другой стороны, по мнению эксперта, Китай, как главный союзник Пакистана, не желает признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Исламабадом.

«США вывели свои войска из Афганистана из-за интереса Китая к афганской проблеме, чтобы косвенно вовлечь Китай в региональную войну и лавировать в своих интересах. Это также очевидно и для Китая. Поэтому Китай, который является последовательным сторонником Пакистана, не заинтересован в том, чтобы правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было признано Исламабадом, до тех пор, пока это не будет выгодно Пекину», — заявил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) Ансари.

Всё это происходит на фоне того, что Китай сохранил своё посольство в Кабуле после позорного вывода войск США и краха предыдущего правительства и, по-видимому, преследует цель установить дружественные отношения с Афганистаном, находящимся под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Недавно заместитель пресс-секретаря МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил СМИ, что Китай возобновит процесс выдачи виз гражданам Афганистана с первой недели августа.

Однако, Икрам Андишманд, писатель и политический аналитик, считает, что Пакистан не хочет в одиночку повторять ошибку 1990-х годов.

«В 1996–1997 гг. Саудовская Аравия и ОАЭ вслед за Пакистаном признали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но фактически Пакистан стал единственным объектом критики», — указал он.

По мнению эксперта, неуправляемость и непредсказуемость талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-е годы была головной болью Пакистана. Поэтому сейчас Исламабад не хочет повторять свою ошибку.

Недавно официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар в ответ на вопрос, признает ли Пакистан правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: »Мы считаем, что признание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наиболее приемлемо через региональный подход и общее соглашение».

Андишманд также говорит, что сплочённость талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долгосрочной перспективе вызывает беспокойство у Пакистана.

«Пакистан считает, что однобокость политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наносит ущерб им самим», — указал аналитик.

Он добавил, что, хотя Пакистан поддерживал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в войне против США, он чувствует угрозу со стороны этой группировки, набирающей силу в Афганистане. По мнению эксперта, неприятие талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Линии Дюранда» и риск усиления поддержки «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других сепаратистских группировок афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются основными опасениями Исламабада в случае признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Фавад Пуйя, юрист и эксперт в области международных отношений, считает, что промедление стран, поддерживающих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с признанием группировки связано с условиями, выдвинутыми талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) западными странами, особенно Соединёнными Штатами Америки.

«Признание какого-либо правительства — вопрос политический, а не юридический. Но он имеет большие юридические последствия», — подчеркнул он.

По его словам, хотя Пакистан и ряд других стран сохранили свои посольства в Афганистане и приняли в диппредставительствах представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они понимают, что противодействие западных стран и США оставляет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в изоляции.

«Для того чтобы стратегия Пакистана в Афганистане снова не потерпела неудачу, Пакистан не только играет роль лобби талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и выступает в роли посредника между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и западными странами. Цель Пакистана состоит в том, что он хочет, чтобы Соединённые Штаты и западные страны пришли к выводу, что с талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистаном можно сотрудничать», — указал Пуйя.

Создание инклюзивного правительства, уважение прав человека, особенно права на труд и образование для женщин и девочек, уважение гражданских свобод, включая право на свободу выражения мнений, и прекращение связей с террористическими группировками являются одними из основных требований США и Запада от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд стран, таких как Китай, Россия, Иран, Узбекистан и Пакистан, сохранили свои посольства в Афганистане после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова пришли к власти в Афганистане, и принимают представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганских посольствах.

В 1990-е годы Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ были единственными странами, признавшими «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако ни одна из стран мира, включая Пакистан, до сих пор официально не признала движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что считается одним из самых принципиальных вызовов талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на международной арене, в преддверии годовщины повторного прихода радикалов к власти в Афганистане.