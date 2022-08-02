Иркутск, 2 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Иркутской области, где в ночь на 2 августа в западных, центральных и южных районах при грозах отмечалось усиление ветра до 20 м/с, устраняют последствия непогоды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

По данным территориального ГУ МЧС РФ, в результате прохождения неблагоприятных метеоявлений произошло нарушение электроснабжения в Иркутске, Шелехове, в посёлке Молодёжном, Мамонах Иркутского района, в н. п. Будагово, Булюшка, Ключевой, Тракто-Курзан, Аверьяновка Тулунского района, а также в нескольких садоводствах Иркутского района.

По состоянию на 9:00 местного времени в Тулунском районе электроснабжение восстановлено.

В аварийных работах задействованы бригады электросетевой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 августа, в МЧС РФ по региону предупреждали о непогоде: в южных, днем в верхнеленских, в Усть-Кутском и Киренском районах прошли кратковременные, местами сильные дожди.

На селеопасных станциях западных, южных районов и днем в верхнеленских районах прогнозировали сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, порывы ветра до 14 м/с.

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