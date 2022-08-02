Багдад, 2 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выступил с обращением к населению в связи с началом политического кризиса в стране. Об этом 2 августа сообщает Al-Sumariya.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Каземи в своём обращении (втором за последние 48 часов) призвал политические партии остановить протесты и перейти к национальному диалогу для разработки дорожной карты для разрешения кризиса.

Он подчеркнул, что демонстранты не прибегают к насилию и уважают сотрудников полиции армии, что говорит об их стремлении не повышать градус напряжённости в стране.

«Наша страна является свидетелем большой политической напряженности, которая может угрожать — не дай Бог — ужасными последствиями. Мы предприняли все необходимые меры для контроля ситуации и поддержания безопасности», — заявил Каземи.